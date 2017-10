Il Gruppo Pavan entra a far parte dell’universo GEA

Dando seguito alla strategia di crescita e sviluppo perseguita da oltre 70 anni, il Gruppo Pavan entrerà a far parte del gruppo industriale GEA per ampliarne la gamma di tecnologie con il know-how e l’esperienza maturata nel settore degli impianti per la molitoria, per l’estrusione di pasta, snack e cereali da colazione e per il packaging. La transazione, che dovrebbe completarsi entro la fine del 2017, è attualmente in attesa dell’approvazione delle autorità antitrust.

GEA, con sede principale in Germania, è fra i principali fornitori globali di tecnologia per l’industria alimentare e per una vasta gamma di altri settori industriali. Il gruppo genera circa il 70 per cento del suo fatturato nel settore alimentare e delle bevande, che gode di una crescita sostenibile a lungo termine. Con un totale di 17.000 dipendenti in tutto il mondo, GEA ha chiuso il 2016 con un fatturato consolidato di più di 4,5 miliardi di euro.

Andrea Cavagnis, da 25 anni alla guida del Gruppo Pavan continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente. Tutto il management team di Pavan è stato confermato nel suo ruolo come segno di continuità con una gestione che ha prodotto risultati brillanti.

Da oltre 70 anni Pavan porta avanti un modello aziendale in linea con le richieste del mercato globale, raggiungendo costantemente i propri obiettivi di lungo termine. Con un fatturato 2016 di circa 155 milioni di euro, il Gruppo impiega quasi 700 persone su 7 stabilimenti produttivi, ed è leader mondiale nella progettazione e realizzazione di tecnologie ed impianti integrati per prodotti a base di cereali, dallo scarico dei cereali dalle navi fino al prodotto confezionato. Crediamo questo modello possa raggiungere performance ancora migliori operando all’interno di un gruppo più grande e solido, dato che il mercato globale ha accresciuto la necessità di risorse umane e finanziarie per rimanere forti e competitivi. Abbiamo quindi deciso di supportare questa nuova fase di sviluppo con l’appoggio di GEA, in quanto riteniamo che rappresenti il miglior possibile partner per rafforzare le potenzialità di Pavan garantendo una strategia coerente, un’organizzazione efficiente e solide basi finanziarie. GEA è fermamente impegnata a promuovere la nostra crescita, in linea con le scelte strategiche e tecnologiche degli ultimi decenni, con lo scopo di sviluppare la migliore tecnologia per fornire ai nostri clienti i migliori prodotti e servizi. Il management e la struttura del Gruppo Pavan si confermano quelli che hanno portato ai risultati che hanno costruito la crescita del Gruppo.”

Per GEA questa acquisizione rappresenta una pietra miliare nella strategia di crescita ed espansione delle proprie attività nell’industria alimentare. Il know-how di Pavan nelle tecnologie di estrusione, l’ampia gamma di soluzioni industriali, la costante attività di R&D e la presenza nei maggiori mercati mondiali rappresentano le basi per rafforzare la crescita, soprattutto nelle soluzioni integrate di processo.

L’acquisizione da parte di GEA segna una nuova fase di crescita per Pavan, che potrà contare sul sostegno di un grande gruppo con solide capacità industriali e finanziarie in grado di valorizzare e promuovere sviluppo di tecnologie innovative e sinergie commerciali finalizzate a fornire prodotti e servizi di qualità sempre crescente ai propri clienti.

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi per la vostra collaborazione di lungo corso e per la fiducia riposta nel Gruppo Pavan, certi che potremo continuare e migliorare il percorso di sviluppo e soddisfazione reciproca che ci ha unito fino ad oggi.

Andrea Cavagnis

Pavan Group

Presidente e Amministratore Delegato

