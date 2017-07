IPACK-IMA e MEAT-TECH: online l’elenco degli espositori

Consultabile sul sito della manifestazione la lista delle oltre 600 aziende già iscritte all’edizione 2018.

È consultabile online sul sito www.ipackima.com la lista degli espositori già iscritti alla prossima edizione di IPACK-IMA e MEAT-TECH, in programma a Fiera Milano dal 29 maggio al 1 giugno 2018.

Sono oltre 600 le aziende italiane e straniere che hanno confermato la loro partecipazione al più importante appuntamento fieristico per il processing & packaging del prossimo anno e che registra, ad un anno circa dall’apertura della manifestazione, prenotazioni per oltre il 70% degli spazi espositivi disponibili.

Le adesioni rispecchiano la fisionomia pluri-settoriale della mostra.

Ben oltre la metà delle imprese presenti porterà in fiera innovazioni tecnologiche per il comparto dell’agro-alimentare: il 22% delle aziende espositrici si identifica, infatti, nella business community Pasta, Bakery & Milling, confermando IPACK-IMA come una delle più importanti fiere al mondo per questo settore industriale. Anche le aziende che operano nel comparto del confectionary saranno ampiamente presenti in fiera (13% del totale) così come saranno ben rappresentati gli altri settori dell’industria alimentare, con particolare focus sul comparto Fresh & Convenience, che esprimono un ulteriore 25% delle aziende iscritte.

Nutrita anche la presenza di realtà che operano nel settore del beverage e – più in generale, uscendo dal settore food & beverage – di imprese che presentano soluzioni di liquid filling (10%) che contribuisco a comporre il mondo più ampio che serve le business community “non-food” dei settori chimico e cosmetico (20% del totale). Questi settori, dall’identità precisa, si affiancano all’articolato mondo delle aziende che operano nel confezionamento per industrial & durable goods (10%) che spazia, ad esempio, dall’automotive al fashion, dall’arredamento all’edilizia ed alle costruzioni.

Altrettanto importante la presenza in fiera delle aziende attive nei diversi settori trasversali al processo e confezionamento primario: un ampio spazio sarà infatti occupato dalle aziende che operano nei settori del labelling, tracking, coding e marking e che proporranno lo stato dell’arte su tematiche importanti che spaziano dalla sicurezza alimentare alla serializzazione ed all’antifalsificazione, come anche di aziende che producono materiali innovativi, packaging secondario e soluzioni di fine linea.

Altamente rappresentativa anche la partecipazione di aziende a MEAT-TECH, l’unica manifestazione italiana dedicata alla filiera produttiva dell’industria della carne, con le aziende leader in fiera per presentare le ultime novità non solo in termini di tecnologia di processo, confezionamento, conservazione e refrigerazione, ma anche con una ricca offerta di ingredienti, spezie, additivi per la lavorazione delle carni.

L’ottima risposta da parte delle aziende espositrici e le attività promozionali portate avanti in questi mesi dagli organizzatori stanno generando feedback altrettanto positivi da parte degli operatori internazionali. Sono in continua crescita gli iscritti alla newsletter informativa e i follower dei social ufficiali che mantengono un dialogo costante sulle novità in programma e sulle notizie più rilevanti per le industrie di riferimento.

Condividi