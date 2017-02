Pasta di legumi: esempio di innovazione per un futuro sostenibile

L’uso di farine di legumi per la produzione di pasta è una soluzione innovativa e pratica per aumentare il consumo di legumi e delle proteine ??di origine vegetale. Ad oggi, pochi pastifici al mondo producono pasta di legumi al 100%. La disponibilità di questi prodotti sugli scaffali è ancora molto limitata ma la loro popolarità è in rapida crescita e per questo ci attendiamo che i volumi prodotti aumentino rapidamente.

di Silvia Folloni (Open Fields S.r.l.)

Il 2016 è stato l’anno internazionale dei legumi con la campagna FAO dal titolo Legumi: semi nutrienti per un futuro sostenibile. Tra le prime colture coltivate dall’uomo, già 11.000 anni fa (Caracuta et al, 2015), i legumi appartengono alla famiglia delle Leguminosae e vengono coltivati soprattutto per i loro semi, racchiusi nel baccello, ed essiccati. Con il termine legumi si intendono quindi i semi commestibili delle leguminose, che, allo stato secco, sono destinati al consumo umano; le specie più utilizzate a tale scopo sono i fagioli, i piselli, le fave, le lenticchie e i ceci, più scarso invece è il consumo di lupini e cicerchie (Alvi, 2016). I legumi sono l’ingrediente alla base di molte ricette tradizionali, dall’hummus nel Mediterraneo al falafel nel Medio Oriente (ceci), dalla zuppa pasta e fagioli e la colazione tradizionale inglese (fagioli cannellini e bianchi), al Dal indiano e Dal bhat nepalese (lenticchie gialle), per citarne solo alcuni. I principali gruppi e varietà di legumi sono descritti nella Tabella 1 (per consultare la tabella, scarica la rivista digitale). I legumi secchi sono ricchi di proteine, contengono pochi grassi e sono eccellenti fonti di fibra alimentare e micronutrienti, quali ferro, zinco, potassio e folati (FAO, 2016). I legumi sono raccomandati dalle organizzazioni sanitarie per la gestione delle malattie croniche non trasmissibili come il diabete e disturbi cardiaci. Il basso contenuto di grassi e l’interazione dei loro steroli si sono dimostrati efficaci nel mantenere bassi livelli di colesterolo LDL e ridurre la pressione sanguigna (FAO, 2016). Poiché i legumi contengono nutrienti simili, per quantità e tipologia, a quelli degli alimenti proteici ??e della verdura, possono essere considerati come un vegetale o come un alimento proteico al fine di soddisfare le assunzioni di riferimento (Dietary Guidelines, 2015).

I legumi secchi rappresentano una fonte di proteine ??ideale in particolare nelle regioni in cui la carne e i latticini non sono disponibili o economicamente accessibili. Il consumo di proteine vegetali (rappresentate principalmente dai legumi secchi) dovrebbe essere favorito rispetto al consumo di proteine ??di origine animale per ragioni di sostenibilità. Gli animali non sono convertitori efficienti e sostenibili dell’energia che consumano. Il settore zootecnico globale rappresenta il 14,5 per cento delle emissioni di gas serra di origine antropica, giocando un ruolo importante nei cambiamenti climatici (FAO, 2013). Per una vita sana, si consiglia di consumare più fonti di frutta, verdura e proteine ??vegetali, limitando la carne a circa 500 g/settimana, e di consumare livelli moderati di altri prodotti di origine animale (Larsson e Orsini, 2014; Pan et al, 2012; World Cancer Research Fund, 2007). Le Nazioni Unite raccomandano un’assunzione di proteine ??con rapporto 1:1 vegetale versus animale (Chardigny e Walrand, 2016), ma nei paesi occidentali il rapporto è ancora troppo sbilanciato a favore delle proteine animali.

I legumi fissano azoto atmosferico nel terreno in modo naturale, e in alcuni casi liberano il fosforo legato al suolo aumentandone la biodisponibilità, migliorando così la fertilità del suolo e riducendo notevolmente la necessità di fertilizzanti sintetici. Ridurre la dipendenza dai fertilizzanti sintetici può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici (FAO, 2016). L’impiego dei legumi nelle rotazioni e come cover crop ha inoltre l’effetto di promuovere la biodiversità agricola e del suolo, riducendo la pressione di parassiti e malattie. In agricoltura biologica le rotazioni sono obbligatorie e le leguminose vengono impiegate nella maggior parte dei casi (Reg. (CE) N. 834/2007).

Per tutte queste ragioni, i legumi sono stati, e sono, oggetto di finanziamenti di programmi di ricerca nazionali ed europei. Nella Tabella 2 (per consultare la tabella, scarica la rivista digitale) sono elencati alcuni recenti progetti di ricerca ed innovazione finanziati dall’Unione Europea sul tema dei legumi. br>Per favore fai il Login o registrati per continuare la lettura.

Continua la lettura, scarica gratuitamente la rivista

PASTARIA 1/2017 (ITALIANO) (PDF ad alta risoluzione) (98,7 MiB, 131 hits)

PASTARIA 1/2017 (ITALIANO) (PDF a bassa risoluzione) (16,6 MiB, 167 hits)

PASTARIA 1/2017 (ITALIANO) (file iBooks) (99,2 MiB, 92 hits)

Condividi