Parma, 29 settembre 2017: il Pastaria Festival celebra i dieci anni di Pastaria

Si svolgerà a Parma, il prossimo 29 settembre, la prima edizione del Pastaria Festival, per celebrare i dieci anni di Pastaria. I protagonisti del settore si riuniscono per condividere saperi e competenze sulla pasta alimentare in una giornata gratuita di convegni, workshop, laboratori, corsi, presentazioni. Prevista anche una anteprima Ipack-Ima, con uno spazio espositivo.

Erano gli ultimi giorni di settembre del 2007 quando “inattesa tra le mani di mille e più pastai, pescati a sorte dai pubblici elenchi” (per citare il primo editoriale), distribuiti lungo Penisola ed isole, fu recapitato il numero 1 di una rivista patinata in formato 21 x 28 cm, sulla cui copertina campeggiava il marchio “Pastaria”, allora nuovo e ignoto, ma destinato a farsi ben presto conoscere tra gli operatori del settore d’Italia e del mondo. Normale allora che la data scelta per celebrare i dieci anni di Pastaria, che ricorrono in questo 2017, sia quella del 29 settembre, ultimo venerdì del mese.

Altrettanto normaIe, forse scontato, che il luogo sia Parma: dove hanno sede la redazione della rivista ed il più grande pastificio al mondo, al centro di un territorio – la cosiddetta Food valley italiana – di antiche e rinomate tradizioni culinarie su cui insistono numerossisime e straordinarie attività di produzione di alimenti, città, infine, “creativa per la gastronomia” secondo quanto riconosce l’Unesco.

Non così scontate, invece, sono le modalità, nuove ed originali, dell’evento che celebra il decennale della testata, cui è stato dato il nome di Pastaria Festival.

“Festival è stato preferito ai più comuni e seriosi forum, meeting o summit, perché il termine richiama immediatamente alla mente l’idea di festa, di un momento lieto di incontro cui non vogliamo rinunciare per celebrare come merita questa ricorrenza, per noi molto importante”, spiega Lorenzo Pini, CEO di Kinski Editori.

“Il pay-off della manifestazione – Sharing know-how on pasta manufacturing – aiuta ad esprimerne sinteticamente lo spirito e a comprenderne le caratteristiche distintive: i protagonisti del settore – associazioni, ordini professionali, università, aziende, esperti – si riuniscono per condividere saperi e competenze sulla produzione di pasta alimentare in una giornata gratuita – come gratuita è la nostra informazione specializzata – di convegni, workshop, laboratori, corsi, presentazioni, lezioni e tanto altro ancora”.

LA PARTNERSHIP CON IPACK-IMA E TUTTOFOOD

Il Pastaria Festival vanta la partnership di due importanti manifestazioni fieristiche internazionali.

In primis, Ipack-Ima, di cui Pastaria è media partner. Nota a tutti gli operatori del settore, è la fiera di riferimento a livello mondiale per le tecnologie di processo e di confezionamento della pasta alimentare e, più in generale, dei derivati dai cereali.

Le ragioni che hanno convinto i vertici della fiera milanese a volere svolgere un ruolo di primo piano nell’organizzazione del Pastaria Festival, evento che si colloca 8 mesi prima della prossima edizione di Ipack-Ima (Fiera Milano Rho, 29 maggio – 1 giugno 2018), sono bene illustrate nelle parole di Paolo Pizzocaro, direttore della manifestazione fieristica:

“Tra le cifre distintive della prossima edizione di Ipack-Ima ci sono sicuramente le collaborazioni con importanti protagonisti delle nostre industrie di riferimento che contribuiscono, come noi, a far cultura industriale e a favorire l’incontro tra gli operatori del settore. Abbiamo per questo ritenuto importante contribuire al successo del Pastaria Festival perché crediamo possa rappresentare un’importante occasione di aggiornamento e confronto tra gli operatori italiani di una delle business community di eccellenza della nostra mostra, quella dedicata a Pasta, Bakery & Milling e che possa allo stesso tempo essere una preview di tutto ciò che gli operatori del settore troveranno in mostra a Ipack-Ima, il prossimo anno”.

Reduce dai successi dell’ultima edizione (Milano, 8-11 maggio 2017), con numeri record (oltre 80mila visitatori, 45% dei quali extraeuropei) che hanno superato quelli dell’anno di Expo, Tuttofood, la Milano World Food Exhibition, è l’altra fiera partner del Pastaria Festival.

“Tra i protagonisti che hanno contribuito al successo dell’edizione 2017 di Tuttofood possiamo sicuramente menzionare tutti quegli attori che fanno parte della filiera con cui negli anni sono stati stretti e consolidati rapporti duraturi che hanno permesso a Tuttofood, anno dopo anno, di diventare evento di riferimento rappresentando nel mercato l’offerta più completa all’interno del settore food & beverage. Tuttofood vede nel Pastaria Festival – un evento dai forti caratteri innovativi per lo strategico comparto produttivo italiano di pasta alimentare – un momento d’ incontro tra domanda e offerta”, afferma Giustina Li Gobbi, direttrice di Tuttofood.

14 SALE PER CONVEGNi E WORKSHOP E UNA SALA ESPOSITIVA

14 sale, da un minimo di 40 a un massimo di 400 persone, ospiteranno, in contemporanea, convegni, laboratori, workshop, lezioni e presentazioni dedicati ad approfondire i vari aspetti legati alle attività di produzione, di vendita e di gestione all’interno di un pastificio.

Titolari, responsabili commerciali, ricerca e sviluppo, acquisti (tecnologici e di materie prime), assicurazione qualità e marketing potranno definire il proprio personale percorso di aggiornamento professionale nell’ambito dell’articolato programma che compone il Pastaria Festival, di cui nelle righe che seguono diamo qualche breve anticipazione, rimandando il lettore al prossimo numero per un quadro completo.

Il Pastaria Festival riserverà, inoltre, un’ampia sala ad una Ipack-Ima Preview, un’anteprima dell’edizione 2018 della fiera internazionale, e all’esposizione collettiva di una selezione di prodotti (macchine, ingredienti e servizi per la produzione di pasta) presenti sulla piattaforma Pastaria Hub (www.pastariahub.com), realizzata da Pastaria.

AIDEPI, APPAFRE, APPF e IPO: TUTTE LE ASSOCIAZIONI PROTAGONISTE AL PASTARIA FESTIVAL

Tutte le associazioni nazionali di produttori di pasta si presentano al gran completo all’appuntamento di Parma.

Una presenza non solo istituzionale, ma destinata ad arricchire il programma del Pastaria Festival con workshop e convegni su temi di stringente attualità.

Riduzione degli sprechi e sostenibilità ambientale: case history e buone prassi nei laboratori di produzione di pasta fresca è il tema che sarà affrontato nel convegno organizzato dall’Associazione produttori pasta fresca della piccola impresa e dell’artigianato (APPAFRE), che porterà all’attenzione degli operatori le esperienze dirette di alcuni dei pastifici dell’associazione presieduta da Fabio Fontaneto.

Saranno impegnate in differenti workshop, su argomenti che renderemo noti sul prossimo numero di Pastaria, APPF, l’Associazione produttori pasta fresca, presieduta da Giovanni Rana, e AIDEPI, l’Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane, presieduta da Paolo Barilla.

Agli strumenti e alle campagne internazionali di comunicazione a sostegno della pasta sarà invece dedicato il workshop dell’International Pasta Organisation (IPO), l’associazione internazionale promotrice del World Pasta Day, la giornata mondiale della pasta (di cui Pastaria è per il terzo anno consecutivo media partner ufficiale: dopo Milano e Mosca, quest’anno si celebrerà a San Paolo, in Brasile, come sempre il 25 ottobre).

UNIVERSITÀ, ORDINI PROFESSIONALI E AZIENDE DELLA FILIERA

In un evento che fa della condivisione dei saperi e delle competenze la propria cifra distintiva, università e ricerca non possono non avere un ruolo di primo piano.

Diversi docenti di DeFENS (ex Distam), il dipartimento dell’Università degli studi di Milano da sempre all’avanguardia nella ricerca sulla pasta alimentare, si alterneranno nel convegno Pasta secca: cosa bolle in pentola, nel corso del quale la pasta essiccata, con e senza glutine, sarà indagata da molteplici punti di vista.

La pasta fresca sarà invece protagonista del convegno Aspetti innovativi, tecnologici e di sicurezza nella pasta fresca, organizzato dall’Ordine dei tecnologi alimentari del Veneto e del Trentino Alto Adige, presieduto da Stefano Zardetto, responsabile Ricerca e sviluppo del Gruppo Voltan.

Al mondo degli ingredienti per la produzione di pasta alimentare (intesa nel senso più ampio possibile, ) è invece dedicato il convegno dell’Ordine dei tecnologi alimentari del Piemonte e della Valle d’Aosta dal titolo Materie prime e prodotto finito: complessità di valutazioni in funzione della destinazione d’uso.

Le novità in fatto di tecnologie, ingredienti e servizi troveranno ampia visibilità e il giusto spazio nell’area Aziende & Innovazione, dove le imprese leader della filiera si avvicenderanno per tutta la giornata per presentare le loro più recenti innovazioni.

TUTTI I NUMERI E I TREND DEL MERCATO NEL CONVEGNO DEL CENTRO STUDI ECONOMICI PASTARIA

Consumi, mercati e trend in Italia, in Europa e nel mondo saranno affrontati nel convegno Con e senza glutine: prospettive e tendenze globali nel consumo di pasta nei canali “fuori casa” e retail, organizzato dal Centro studi economici Pastaria, con gli interventi degli esperti dei più prestigiosi istituti di ricerca a livello internazionale.

Il convegno mira a fornire un quadro completo sull’andamento dei mercati, dei consumi e delle tendenze in atto a livello internazionale per orientare nelle loro scelte i decision maker dei pastifici.

COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH, I MOMENTI DI AGGREGAZIONE

Il Pastaria Festival offrirà agli operatori del settore l’occasione di riunirsi, stare insieme e confrontarsi, condividendo non solo gli approfondimenti di conferenze e workshop, ma anche momenti più leggeri e lieti, in cui rilassarsi, conversare, fare conoscenza.

Light lunch, coffe break, hall, sale comuni e giardino dell’hotel saranno momenti e spazi a questo dedicati.

PER PARTECIPARE

Il Pastaria Festival è un evento inclusivo e gratuito, e mira a coinvolgere, nelle celebrazioni del decennale della rivista, il maggior numero possibile di produttori di pasta.

Tuttavia è un evento necessariamente soggetto ai limiti di posto dovuti alla capienza della struttura e a ragioni di carattere organizzativo.

La partecipazione è gratuita, quindi, ma su invito, con registrazione obbligatoria, riservata a produttori di pasta, e fino ad esaurimento posti.

I produttori di pasta interessati a prendere parte al Pastaria Festival possono richiedere un invito alla redazione (via email a info@pastaria.it), avendo cura di fornire i riferimenti completi del pastificio. Per la distribuzione degli inviti sarà data priorità agli utenti registrati a pastaria.it.

Per motivi di carattere organizzativo, non sarà possibile accedere alla manifestazione in mancanza di biglietto di ingresso, che non potrà essere emesso nel giorno dell’evento.

I fornitori di macchine, impianti e servizi per la produzione di pasta interessati a sponsorizzare la manifestazione o a partecipare all’evento sono invitati a contattare la redazione di Pastaria (tel. 0521 1564934).

